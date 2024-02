Feng Shui: a forma correta de colocar a cama no quarto para dormir bem e atrair boas energias.

Se algo é importante para manter a harmonia em casa, é a ordem e a limpeza, porque esse é o nosso templo onde chegamos para nos sentirmos relaxados, compartilhar com a família e descansar.

E se se trata de descanso, um dos espaços mais importantes de nossa casa é o quarto, pois deve ter todos os elementos para promover o sono e boas energias.

A filosofia chinesa do Feng Shui, que busca o equilíbrio da energia da pessoa, através da distribuição e orientação dos espaços onde as atividades cotidianas são realizadas, considera o quarto de dormir um lugar sagrado onde todos os elementos que o compõem devem estar dispostos para atrair boas energias.

Quando se trata do seu quarto, a posição da cama é crucial para promover um sono de qualidade e uma energia positiva.

De acordo com os princípios do Feng Shui, estas são as diretrizes a considerar ao distribuir o espaço nesse lugar tão especial da sua casa:

Materiais e cores

A cama deve ser de madeira, tanto a base como a cabeceira. As cores que devem predominar em lençóis e edredons são tons neutros como bege, branco e cinza, ou tons pastel claro no caso de rosa, amarelo e azul. Essas cores promovem a calma e tranquilidade que são necessárias para o descanso.

Orientação adequada

Coloque a cama de forma que a cabeceira aponte para o norte para uma alinhamento ótimo com o campo magnético da Terra. Evite que a cabeceira e a direção dos pés fiquem viradas para uma janela ou porta. Isso pode melhorar a qualidade do sono e promover um descanso mais profundo.

Espaço suficiente

Certifique-se de que haja espaço ao redor da cama para permitir que a energia flua livremente. Evite colocar a cama contra a parede e procure deixar espaço em ambos os lados para um equilíbrio harmonioso. A parte de baixo da cama deve permanecer desobstruída, evite guardar caixas e sapatos.

Evite espelhos

De acordo com o feng shui, espelhos em frente à cama podem causar interferências na energia durante o sono. Se possível, posicione os espelhos em locais onde não reflitam diretamente a cama.

Minimize a eletrônica

Reduza a presença de dispositivos eletrônicos no quarto. Desconecte ou coloque os dispositivos longe da cama para criar um ambiente mais tranquilo. Se tiver uma televisão em frente à cama, tente cobri-la com um lençol ao dormir.