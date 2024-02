Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 4 a 10 de fevereiro de 2024

Mais uma semana está começando e é preciso iniciar essa fase da melhor forma.

Áries

Não deixe o medo o pegar no meio do caminho, somente com a sua força você o superará e ao alcançá-lo desfrutará da alegria do sucesso e da prosperidade.

Touro

Se você permanecer focado no que ama fazer, a abundância permanecerá com você e a prosperidade não sairá do seu lado. Tenha tolerância e paciência com todas as situações que o afastam da harmonia.

Gêmeos

Não deixe que a maldade dos outros encha o seu caminho de obstáculos. Você é forte e lutará até o fim para alcançar abundância e fortuna.

Câncer

Abundância e prosperidade chegam à sua vida, mas você deve estar preparado para apoiar e ajudar seus entes queridos em momentos difíceis.

Leão

Se você tiver, primeiro, confiança em si mesmo e, segundo, confiança em seus entes queridos, a prosperidade sempre estará com você.

Virgem

Alguém precisa de você e você está disposto a dar tudo para ajudá-lo. Sua bondade e generosidade não têm limites, então deixe seu coração te guiar porque quando a bondade está em você, a prosperidade segue em suas mãos.

Libra

A beleza da vida não está no físico, mas no coração. Busque o amor do fundo do seu ser e preencha o seu entorno com tanta bondade que o sucesso e a abundância já estejam em você.

Escorpião

Determinação e firmeza na decisão que você está prestes a tomar para alcançar o sucesso e a abundância. Busque a paz de espírito.

Sagitário

Quando você está calmo, com energia positiva e autoconfiança, a vida abre as portas para a abundância e o sucesso.

Capricórnio

Sua atitude negativa em relação à vida deve mudar. No momento em que isso acontecer, você estará destinado à prosperidade e não à escassez.

Aquário

Se você mantiver sua atitude positiva, apesar dos contratempos que a vida lhe proporciona, você alcançará o sucesso e a prosperidade e não desistirá porque aprendeu com as dificuldades.

Peixes

A vida lhe dá bênçãos pelas quais você deve agradecer com alegria e muito amor. Você é um ser merecedor de coisas boas e isso lhe trará sucesso e abundância.