As mechas que destronaram o balayage e que iluminarão completamente o seu rosto

As mechas com efeito sol são uma das favoritas de atrizes, modelos e influenciadoras para manter durante o outono e inverno o clareamento sutil que o cabelo experimenta durante aqueles dias de férias. Embora as chamadas babylights sejam consideradas uma tendência infalível para quem quer refrescar a cor em qualquer época do ano, a verdade é que sempre surgem novas tendências que destronam os reflexos favoritos das celebridades.

Adeus ao balayage! As mechas Money Piece Hair são a tendência favorita das celebridades

Atualmente, a moda que está fazendo sucesso são as mechas Money Piece Hair, uma evolução do balayage que consegue iluminar completamente os traços e que resolve a vida daquelas que visitam pouco o salão de beleza.

O balayage é uma técnica de coloração que proporciona riqueza em tons ao cabelo com um acabamento luminoso: "São mechas muito naturais e sutis trabalhadas com pincel, pente ou até mesmo esponja (dependendo do resultado desejado), feitas à mão livre e com exposição livre. Para realizá-las e obter um resultado natural, geralmente são utilizados dois ou três tons", revelam os especialistas da Maison Eduardo Sánchez.

No entanto, as mechas Money Piece Hair concentram-se nas áreas próximas ao rosto: "Essas mechas são uma reinvenção das tão aclamadas balayage. Surgiram da necessidade de trazer luz aos fios próximos ao rosto com tonalidades mais claras do que no restante do cabelo. Dessa forma, conseguimos iluminar, dar mais volume e dimensão com muito pouco esforço e alcançando ótimos resultados", afirma Raquel Saiz, diretora do Salón Blue.

São mechas que requerem pouca manutenção

As mechas são muito populares porque permitem que o cabelo descanse do desgaste causado pela constante mudança de cor: “Ao aplicá-las apenas nessas duas mechas da frente, transformamos sem arriscar, por isso é ideal para experimentar ou dar um passo adiante na nossa imagem de forma fácil. Sua baixa manutenção reside no fato de que só seria necessário retocar essas duas mechas da frente para preservar ao longo do tempo os grandes benefícios que elas nos proporcionam, não apenas esteticamente, mas também para a saúde do cabelo, pois o cabelo mal é comprometido”, afirma a especialista Maria José Llata do Salão de Beleza Llata Carrera.