Unhas delicadas: inspirações elegantes para todas as ocasiões

Se você está buscando um toque mais minimalista para suas unhas e procura inspirações de nail art chique e delicada, estamos aqui para ajudar. Esse estilo de unhas é não apenas fácil de fazer, mas também prático, proporcionando uma beleza atemporal que se adequa a qualquer tipo de unha, desde as mais curtas até aquelas com alongamento.

Francesinha brilhante: um toque sutil de glamour

Francesinha brilhante

As francesinhas já são clássicas, mas uma versão fina feita com glitter eleva ainda mais a elegância. Experimente usar um esmalte translúcido como base para uma aparência mais natural, finalizando com prata ou outra cor brilhante à sua escolha.

Degradê em tons de marrom: neutralidade com um toque minimalista

Degradê marrom

Unhas em degradê têm uma elegância inegável, e a versão em tons de marrom oferece uma abordagem neutra e minimalista. Para um toque ainda mais bonito, aplique uma camada de extra brilho para um efeito lustroso na nail art.

Minimalismo com pedrinha: simplicidade com um toque de brilho

Nude natural com pedrinha

Uma opção linda e fácil é a unha lisa com apenas uma pedrinha no centro, próxima às cutículas. Use tanto um esmalte nude quanto um colorido para uma elegância garantida.

Nail Art colorida: ousadia com discrição

Francesinha colorida

Quem disse que unhas chiques e delicadas são apenas as neutras? Nail arts coloridas também são uma opção, especialmente se optar por desenhos discretos, como essa meia francesinha.

Esmalte com brilho: discrição com um toque diferente

Esmalte com brilho

Uma das opções mais fáceis de reproduzir é a unha brilhante. Tudo o que você precisa é de um esmalte com glitter para aplicar em toda a unha. É discreto, mas com aquele toque especial que adoramos.

Meia-Lua: ousadia com personalidade

Meia-lua

Para finalizar, a meia-lua é uma nail art que sempre funciona. Mais ousada e autêntica que a francesinha, ela garante um resultado elegante, mas com personalidade. Use sua criatividade na mistura de cores e acabamentos para um visual único.

Fonte: Steal The Look