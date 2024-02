Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir.

Confira a seguir a mensagem para os signos a seguir:

Leão

Você precisa de uma mudança em sua vida porque não pode continuar se sacrificando pelo benefício dos outros. Você precisa se dedicar a si mesmo e encontrar o tempo necessário para que seu coração tenha outra chance. Não permita mais a falta entusiasmo e troque-a por esperança.

Virgem

Se você prometeu que teria força e firmeza para seguir em frente, você deve cumprir. Determinação e perseverança são os elementos para alcançá-lo e assim sua alma se encherá de nobreza e abertura.

Libra

Você precisa encontrar harmonia e paz em sua família que foi perdida devido a conflitos. Faça isso com generosidade e humildade para que as feridas cicatrizem. Mantenha o equilíbrio em sua vida.

Escorpião

É preciso refletir sobre as consequências dos erros cometidos. Não fique angustiado se achar que foi muito duro. Aos poucos você verá que as feridas cicatrizam e descobrirá maneiras simples de se reconectar com seu eu interior.