Os 3 piores cortes de cabelo para usar em 2024 se você tiver 50 anos ou mais

Assim como existem looks favoráveis, também existem os piores cortes de cabelo classificados pelos especialistas para este 2024 por diferentes motivos.

Seja porque estão fora de moda, nos envelhecem, não realçam os traços faciais, entre outros, esses são argumentos muito poderosos para nos afastarmos deles e procurarmos novas tendências.

Quais são os piores cortes de cabelo deste 2024?

Pixie muito curto

O pixie é uma super estrela no mundo da estilização capilar, mas após os 50 anos, se o cabelo estiver muito curto, realmente não nos favorece. As razões? As entradas e o nascimento do cabelo serão mais visíveis, pois o cabelo fica menos denso e essas ‘imperfeições’ se destacam.

Além disso, não vamos disfarçar a testa com rugas e o pouco de franja torna isso mais evidente, atraindo o olhar para as têmporas, garante ‘Clara’.

Cabelo ondulado médio

Outro dos piores cortes de cabelo possíveis em 2024 é o meio comprido encaracolado muito marcado. O cabelo estruturado “nos lembra penteados de épocas passadas, e isso é a última coisa que queremos depois dos 50. As ondas devem ser mais soltas e descontraídas”, dizem os especialistas.

Da mesma forma, é fundamental que as ondas não comecem desde as raízes e esqueçamos da perfeição: queremos penteados soltos e bagunçados, não com muito spray fixador. Isso aumentará sua idade.

Cabelo muito longo

Por último, fuja a todo custo do cabelo sem forma, que pode nos fazer parecer mais velhas do que somos. Caso contrário, aos 50 anos, apenas a secura, falta de vitalidade, desgaste e perda de brilho se tornarão evidentes. “Esses fatores contribuem para que o cabelo não pareça tão bonito e, em vez disso, projete uma imagem mais envelhecida”, acrescenta a mesma fonte.

No mesmo sentido, com o tempo o cabelo fica mais fino e quebra com mais facilidade, então isso será acentuado se o cabelo for muito longo. Ele não terá movimento e parecerá ‘pesado’ ou ‘rígido’.