Corte de cabelo medusa: 3 formas de usar o visual em camadas que está fazendo sucesso nas redes sociais a partir dos 20 anos

No mundo das tendências de cabelos, há um estilo que está causando sensação. Trata-se do corte de cabelo medusa, que Zendaya usou recentemente e o colocou no topo.

Antes da explosão gerada pela americana, já estava surgindo com força para substituir o ‘butterfly cut’, ou corte de cabelo borboleta, composto por muitas camadas e uma bela queda que se tornou viral entre 2022 e 2023.

Como é o corte de cabelo medusa, a nova grande tendência deste 2024?

Bem, a forma como a estrela de Euphoria o usou é uma de suas muitas variantes. De acordo com a Vogue, o corte de cabelo medusa surgiu na década de 70 e agora é o momento de ganhar novamente adeptas.

“Aqui não há camadas discretas, mas sim cortes retos na altura do nariz, queixo e clavícula, cuja diferença de altura deve ser evidente. Não importa o comprimento do cabelo, a ideia é formar camadas volumosas que criem a ilusão da forma da medusa”, explica a mesma fonte.

Devido à sua estrutura organizada, recomenda-se pentear com ferramentas de calor, secadores tradicionais ou escovas secadoras, pois com a ajuda de uma escova redonda, "é possível levar as camadas superiores para dentro e as pontas inferiores para fora".

Apesar de ser uma grande tendência entre mulheres de todas as idades, especialmente entre os 20 e 30 anos, você deve saber que requer uma manutenção intensa para manter o crescimento do cabelo sob controle.

Você precisará ir constantemente ao salão para que ele não perca a forma e se o seu cabelo é naturalmente liso, precisará usar o secador para dar forma de medusa, favorecendo aquelas mulheres que têm cabelos ondulados ou cacheados, pois já possuem volume e movimento naturalmente.