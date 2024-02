Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 11 e 7

A espiritualidade e algo além do que você pode ver o ajuda o sair de um momento de tristeza. Confia e ergue a cabeça, faz o que for preciso para melhorar essa vida.

Touro – Cartas 4 e 10

Embaraços e dificuldades superados com a sua esperteza e atenção. Não tem nada de errado em usar suas estratégias e uma ajudinha extra da mente para superar os problemas.

Gêmeos – Cartas 21 e 15

O relacionamento passa por mudanças ou a vida emocional se abre para receber coisas novas. O movimento fará bem e viagens podem surgir, além de alguém especial no caminho.

Câncer – Cartas 17 e 33

Seu equilíbrio está em sair colocar a cara no mundo e não se esconder mais. É hora de impulsionar a vida e buscar com as próprias mãos aquilo que deseja.