Será que você tem essa moeda comemorativa do Beija-Flor que pode valer mais de R$ 20 mil? Imagem: reprodução TikTok (@numismaticacultural)

Você sabia que uma das moedas que você tem guardada no cofrinho ou no bolso neste momento pode valer muito mais do que você imagina?

No TikTok existem diversos vídeos mostrando como identificar estas moedas raras, além de textos que você também pode conferir aqui no Metro, que trazem explicações sobre moedas valiosas e se elas podem, ou não, valer algum dinheiro.

A moeda que você confere a seguir, por exemplo, é mais um destes itens. Segundo o TikTok ‘numismaticacultural’, essa moeda de 1 real conhecida como ‘Beija-flor’ pode valer mais de R$ 20 mil, mas para isso o item precisa estar em perfeito estado, além de apresentar um detalhe em específico.

Para chegar neste valor entre os colecionadores, o tiktoker explica que o item precisa ser bifacial, ou seja, apresentar os dois lados com o mesmo desenho.

LEIA TAMBÉM: Você tem uma? Moeda de 25 centavos pode valer R$ 3 mil! Veja detalhes

Veja detalhes sobre o item:

Você tem essa moeda de 1 real que pode valer mais de R$ 30 mil?

Na arte de colecionar coisas vale de tudo. E se você é um colecionador apegado aos seus itens, provavelmente entende que eles possuem um valor muito maior do que o verdadeiro, principalmente no quesito sentimental, correto?

Contudo, quem coleciona moedas, tem um motivo a mais para achar que estes itens realmente valem mais do que aparentam, pois alguns deles são raros e valiosos, mesmo que muita gente não tenha conhecimento.

Entre as diversas moedas raras e valiosas, uma delas é a de 1 Real de 1998. Caso o item apresente um detalhe minucioso seu valor pode subir para mais de R$ 30 mil, de acordo com o vídeo que você confere a seguir.

Segundo o TikTok ‘Salsa Moedas’, a raridade está no fato do item apresentar uma letra P abaixo do ano de cunhagem. A letra significa que a moeda é um item de ‘prova’, ou seja, usado para um ensaio monetário e teste de prova de cunho.

LEIA MAIS: Será que você tem essa moeda comemorativa do Banco Central que pode valer mais de R$ 10 mil?