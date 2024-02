Saiba por que não é recomendável dormir com cães na sua cama

Embora muitas pessoas desfrutem da companhia de seus animais de estimação durante a noite, especialistas em saúde alertam para os possíveis riscos de dormir com cães na cama. Embora possa ser reconfortante ter seu amigo peludo por perto, essa prática pode afetar negativamente a qualidade do sono e a saúde em geral.

Em primeiro lugar, a presença de um cachorro na cama pode interromper o ciclo de sono REM, a fase do sono mais restauradora e crucial para um descanso ótimo. Os movimentos e ruídos do seu cachorro durante a noite podem acordá-lo repetidamente, resultando em um sono fragmentado e insatisfatório.

Além disso, dormir com cães pode aumentar o risco de alergias e problemas respiratórios. Os cães podem transportar poeira, pólen e outros alérgenos em seus pelos, o que pode desencadear reações alérgicas em algumas pessoas, especialmente aquelas com alergias pré-existentes.

Outra preocupação é a transmissão de doenças. Os cães podem ser portadores de germes e parasitas que podem ser transmitidos aos humanos através do contato próximo durante o sono. Isso inclui bactérias, vírus e parasitas como pulgas e carrapatos, que podem causar doenças como infecções de pele, doenças transmitidas por carrapatos e outras doenças zoonóticas.

Pets Os pets podem transmitir doenças a seus tutores se dormirem na cama / Foto: Pixabay

Da mesma forma, dormir com cães na cama pode alterar a higiene do sono. Os cães podem sujar a cama com seus pelos, saliva e secreções corporais, o que pode afetar a limpeza e a qualidade do ambiente para dormir.

Por último, a falta de espaço pode ser um problema para algumas pessoas que dormem com cães na cama. Os cães podem ocupar uma quantidade significativa de espaço na cama, o que pode provocar posturas desconfortáveis e dificultar o descanso adequado.

Embora dormir com cães possa proporcionar conforto emocional para algumas pessoas, é importante considerar os possíveis riscos para a saúde e a qualidade do sono. Se você decidir permitir que seu cão durma ao seu lado, é recomendável estabelecer limites claros e garantir uma higiene adequada para minimizar os riscos associados.