O mais feio da história? Kim Kardashian usou os sapatos mais polêmicos

Kim Kardashian é conhecida por suas extravagâncias, então é difícil se surpreender com seu próximo passo no mundo da moda. No entanto, a socialite conseguiu o impensável e optou por um dos designs mais polêmicos, tornando impossível passar despercebida sua audaciosa façanha.

A famosa criadora de 'Skims', é uma importante referência no mundo da moda, e não é à toa que a icônica Kardashian aposta nas últimas tendências, exibindo-as nas redes sociais e nos adiantando alguns dos looks que causarão furor nas ruas.

Isso sim, às vezes seguir a última tendência da moda não significa que seja um look realmente bom, às vezes as famosas casas de design apresentam peças e estilos que podem ser considerados exóticos e até mesmo feios, deixando peças extremamente polêmicas.

Isso foi o que Kim Kardashian fez, e é que durante a Semana de Alta Costura em Paris, a influenciadora apostou nos sapatos que não pararam de causar polêmica por seu design exótico que para alguns é um dos mais 'feios' da história.

Kim Kardashian usou os sapatos mais polêmicos da história

Quando pensamos que já vimos tudo e que Kim Kardashian não é capaz de nos surpreender, a influenciadora faz isso de novo e desta vez optou por um par de sapatos polêmicos que ela usou durante a Semana de Alta Costura em Paris, combinados com um vestido sereia de rede circular preto e decote tomara que caia que mostrava sua roupa íntima.

A este look, ela adicionou um grande colar de pedraria prateada que caía até o decote, com um penteado simples de cabelo liso. Mas se houve algo que chamou a atenção, foi a sua estranha seleção de calçados, um par de sapatos Tabi de Margiela em colaboração com Christian Louboutin, cuja forma tem causado muitos debates no mundo da moda.

Como são os sapatos 'Tabi' de Margiela?

Os ‘Tabi’ de Margiela têm sido tema de debate no mundo da moda e é que, enquanto alguns discutem que se trata de uma genialidade, outros apontam seu design como algo ‘feio’, e para que os identifiques melhor, trata-se do calçado que se caracteriza por seus dedos ‘divididos’.

O seu design é inspirado nos sapatos japoneses do Século XV, provocando um sentimento de amor-ódio entre os amantes da moda. A primeira vez que os 'Tabis' foram apresentados foi em 1988, encontrando resistência nas oficinas até a sua grande aparição no desfile no Café de la Gare.

Em setembro de 2023, tornaram-se populares depois que uma usuária do TikTok viralizou sua história de ser enganada por um homem no Tinder que a teria roubado.