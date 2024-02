Mulher ganha na loteria e decide não dividir prêmio com parceiro com quem vive há 4 anos (Reprodução/Pixabay - jackmac34)

Em seu aniversário de 35 anos, uma mulher comprou um bilhete de loteria para celebrar a data. Um mês depois, descobriu receber um prêmio de valor alto enquanto estava ao lado de seu parceiro, 53, com quem vive há quatro anos. No entanto, resolveu não compartilhar o valor com seu companheiro e a situação ficou tensa. O relato foi compartilhado por ela no Reddit, por meio do usuário u/Helpful_Channel_1401.

“No meu país, os ganhos do jackpot não são tributados, portanto, se você ganhar 44 mil [da moeda local], receberá 44 mil líquidos. Tenho seis meses para ir atrás do dinheiro por meio do conselho”, iniciou o texto na rede social.

“Atualmente estou alugando um apartamento, a casa do [parceiro] ainda está hipotecada. Nossos carros estão pagos. Sou uma produtora de TV local e ele é um diretor de TV. Não tenho pressa em ir atŕas do dinheiro, pois tenho seis meses para isso”, continuou.

Direcionamento do prêmio

Certa noite, o companheiro da mulher perguntou sobre o que ela faria com o dinheiro. Como resposta, disse estar de olho em um armazém avaliado em 1,3 mil na moeda local (não identificada). Ao perguntar sobre a possibilidade de um novo carro, ouviu que a parceira manteria o antigo.

“De repente, ele disse que ligou para o banco mais cedo e perguntou quanto faltava para a liquidação total de sua casa e o banqueiro informou que ele devia mais 230 mil. Fiquei quieta. Então ele falou que adoraria um novo Corolla Cross híbrido”, escreveu.

Leia mais um relato:

Depois de seus pedidos, a mulher revelou ao parceiro que ele não estava incluído em seus planos na divisão do prêmio. Além disso, ressaltou não ter planejado absolutamente nada ainda.

Ele disse que, mesmo eu dando um milhão a ele, isso não afetaria a quantia que estou prestes a receber. [Meu parceiro] não consegue acreditar que não tenho intenção de compartilhar a riqueza depois de quatro anos juntos”, desabafou.

“Além disso, é mera sorte, não é como se eu trabalhasse duro para conseguir tanto dinheiro. Ele saiu da minha casa abruptamente depois disso. Não está com raiva, apenas frustrado. Ele não me acusou de idiota, mas sinto que sou uma”, finalizou. o relato.