Feng Shui: Espada de São Jorge para atrair fortuna para sua vida antes que termine janeiro

O Feng Shui, uma antiga filosofia chinesa que busca harmonizar os espaços, possui centenas de conselhos fascinantes para atrair prosperidade e abundância para a vida das pessoas. Um método interessante e pouco convencional envolve ativar a planta chamada de Espada de São Jorge em janeiro, para criar um fluxo positivo de energia no lar.

Feng Shui: Espada de São Jorge para atrair a abundância econômica

É uma planta conhecida por sua grande capacidade de purificar o ar e, segundo o Feng Shui, também serve para atrair a prosperidade. Em janeiro, diz-se que esta planta pode potencializar seus benefícios para atrair dinheiro de maneira abundante. Nesse sentido, existem alguns passos para incorporar essa prática em casa.

Em primeiro lugar, a planta Espada de São Jorge deve estar em um vaso localizado em uma posição estratégica, preferencialmente na área da riqueza de acordo com o mapa Bagua do Feng Shui. Essa área é o sudeste da casa e é necessário garantir que ela receba luz natural suficiente e esteja em um local onde possa prosperar.

Como ativar a Espada de São Jorge em janeiro?

No Feng Shui, a intenção e as energias são primordiais. Portanto, ao ativar a planta Espada de São Jorge em janeiro, é necessário estabelecer uma clara intenção de atrair abundância financeira e prosperidade para a vida. Da mesma forma, é preciso visualizar as metas financeiras enquanto se coloca a planta para criar uma conexão positiva com a energia que ela trará para o lar.

O cuidado contínuo da planta Espada de São Jorge é algo essencial para manter a energia ativa. É importante regar a planta regularmente e mantê-la em um estado saudável. A vitalidade da planta está altamente relacionada ao fluxo de energia que atrairá para a vida das pessoas, especialmente no âmbito financeiro.