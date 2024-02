Destaques de caramelo: as mechas que estão fazendo sucesso entre as famosas e que iluminam e rejuvenescem o seu rosto

Destaques Caramelo: as madeixas que estão entre as famosas e que iluminam e rejuvenescem seu rosto Se você quer iluminar seu rosto, esses são os destaques perfeitos (Foto: Pinterest)

O ano de 2024 promete tons suaves de cabelo para iluminar o rosto. Trata-se das mechas caramelo, um tipo de destaque muito favorecedor, pois fica bem em qualquer tipo e comprimento de cabelo, podendo ser usado tanto por loiras quanto por morenas.

O importante é que esse efeito de coloração é sutil e menos agressivo para suas mechas, o que realçará a beleza natural do seu cabelo.

Estes 7 estilos vão te encantar para iluminar e rejuvenescer o seu rosto:

Mechas de caramelo escuro

Na época de calor, procuramos iluminar nosso cabelo com reflexos dourados ou loiros, mas se você é morena ou castanha escura e procura um estilo mais natural e sutil, experimente tons de caramelo mais profundos e quentes. Essa opção adiciona elegância ao seu visual e é perfeita para se destacar com muita sofisticação.

Destaques caramelo mel

O caramelo mel é um tom ideal para fazer a transição da temporada de outono-inverno para a primavera-verão, pois é brilhante e quente, e realça os tons dourados. Essas mechas de caramelo claro combinam excepcionalmente bem com tons de pele bronzeada, então considere essa ideia se tiver a pele quente.

Reflexos loiros caramelo

O cabelo castanho claro com highlights de caramelo é perfeito para mulheres de pele mais clara. Além disso, essa cor é ideal para fazer a transição de um loiro muito frio para uma opção mais natural. É perfeito se você adicionar algumas mechas que emoldurem seu rosto para que sua pele brilhe ainda mais.

Reflexos de caramelo

As babylights caramelo são uma ótima escolha se você quer dar um toque luminoso aos seus cabelos escuros naturais. Elas são perfeitas para quem tem cabelos muito finos, pois a profundidade e dimensão criadas pelo contraste podem fazer com que as mechas pareçam mais volumosas, resultando em um look muito glamoroso.

Money Piece de caramelo

Em 2024, o Money Piece não será loiro, mas caramelo. É a opção perfeita se você está procurando algo menos brilhante, mas igualmente elegante. Considere fazer algumas mechas carameladas que sejam apenas alguns tons mais claros do que o resto do seu cabelo. O cabelo castanho médio combina perfeitamente com esses destaques ligeiramente mais claros que emolduram o rosto.

Mechas caramelo tostado

Se não é fã nem de tons loiros nem castanhos, experimente as mechas caramelo com um leve toque avermelhado. Esta combinação adiciona dimensão e um toque de drama ao teu cabelo sem perder a luminosidade que procuramos nesta temporada.

Balayage dourado caramelo

Uma mistura perfeita entre o marrom e o dourado, a cor de cabelo caramelo é uma ótima opção para mulheres com tons de pele quentes ou neutros.