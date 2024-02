Despedida no horóscopo chinês com uma explosão de dinheiro, sorte e prosperidade para estes signos

O ano chinês fecha seu ciclo com o Coelho de Água para dar lugar neste dia 10 de fevereiro ao Dragão de Madeira, é por isso que os animais: Tigre, Dragão, Cobra e Porco, verão como o dinheiro se multiplicará e renderá, enquanto isso as relações amorosas e de trabalho estarão no seu melhor.

Tigre

Nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Dinheiro: Apesar dos gastos que você está tendo ultimamente, as finanças da sua casa não serão afetadas porque vão te pagar algumas horas extras que você já considerava perdidas. Você pode usar isso em algo que está atrasado ou investir para multiplicá-lo ao máximo.

Prosperidade: É um começo muito emocionante para você, pois, mesmo que você volte no tempo e retorne a certos aspectos da sua vida, nada será igual. Você pode ter saudades, mas agora tem tanta sabedoria e experiência que vai adorar esta nova etapa, na qual enfrentará desafios que lhe ensinarão muitas lições.

Dragão

Nascidos nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Dinheiro: Você terá algumas melhorias no trabalho que, embora não se reflitam nos seus recibos de pagamento, você terá acesso a elas. É possível que você tenha uma apólice médica que cubra toda a sua família ou que cubra as despesas escolares dos seus filhos.

Prosperidade: Comece a trabalhar em outras latitudes porque elas lhe oferecerão uma posição muito atrativa, mas você terá que deixar de lado o “conforto” que possui. Isso permitirá que você ganhe mais experiência e conheça pessoas muito importantes e capazes que lhe fornecerão conhecimento.

Cobra

Nascidos nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Dinheiro: Um grande amigo irá ajudá-lo financeiramente a resolver uma situação que possa estar ocorrendo em sua família. Com esse dinheiro você terá mais “cabeça” para pensar e focar totalmente nesse assunto que será resolvido nos próximos dias com resultados muito bons.

Prosperidade: Mesmo que surjam dificuldades, você saberá superá-las porque terá ao seu lado uma mulher sábia que o guiará junto com sua intuição que lhe dirá o que de melhor você pode fazer ao longo de todo esse processo. O mais importante será ter calma.

Porco

Nascido nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Dinheiro: Sua startup ou próprio negócio experimentará um crescimento bem-sucedido este mês. Isso se deve às mudanças que você fez, bem como a alguns rituais de abundância que entrarão em vigor. Porém, não hesite em fazer outra proteção para se proteger das más energias.

Prosperidade: A harmonia reinará novamente em seu relacionamento. Conversar com sinceridade, respeito e empatia sobre seus sentimentos, além de aceitar os defeitos do parceiro, tornará tudo muito mais fácil para vocês dois. Eles podem falar sobre subir de nível ou metas de longo prazo.

