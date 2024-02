Como lidar com o ciúme em um relacionamento de casal: dicas para gerenciá-lo

Os ciúmes são uma emoção humana comum, mas quando se tornam frequentes e intensos, podem se tornar um problema que afeta o relacionamento de casal. Reconhecer e expressar esses sentimentos é o primeiro passo para abordá-los de maneira saudável, segundo especialistas em psicologia.

"É fundamental entender o que são os ciúmes, especialmente no contexto de um relacionamento romântico. Eles são experimentados como uma sensação de ameaça diante da possibilidade de perder alguém importante", explicam os especialistas.

Identificar as crenças subjacentes sobre os relacionamentos é outro aspecto crucial. Perguntas como "Minha parceira me pertence?", "Deveria me contar tudo imediatamente?" ou "Todas as pessoas mentem?" podem revelar as crenças arraigadas que alimentam o ciúme.

Essas crenças podem ter suas raízes em experiências passadas, relacionamentos de referência ou até mesmo na infância. "É importante submeter esses pensamentos a um escrutínio objetivo. Que evidências tenho de que o que estou pensando é real?", sugerem os especialistas.

Ao contrário do ciúme normal, o ciúme patológico pode durar anos, muitas vezes, os celopatas concentram-se em acontecimentos insignificantes para acusar o seu parceiro de infidelidade e não estão dispostos a mudar o seu ponto de vista quando isso se torna claro

Avaliar quais pensamentos fortalecem a confiança no relacionamento, validando sentimentos de amor e respeito, pode ajudar a contrariar os ciúmes irracionais.

"É necessário viver no presente do relacionamento e avaliar como nos sentimos aqui e agora", aconselham os profissionais. Além disso, colocar-se no lugar do parceiro e compreender o impacto do controle constante e da necessidade de demonstrar a validade de seus sentimentos pode promover empatia e compreensão mútua.

Os especialistas enfatizam que, apesar das tentativas de controle, a fidelidade é uma responsabilidade individual. "Não há medo ou controle que possa evitar a infidelidade. É importante trabalhar na confiança mútua e promover uma comunicação aberta e honesta na relação", concluem.

Buscar ajuda psicológica especializada pode ser benéfico para aquelas pessoas cujos ciúmes interferem significativamente em seu bem-estar emocional e em seu relacionamento amoroso. Reconhecer e abordar os ciúmes de maneira proativa pode contribuir para construir relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios.