Com que frequência você deve aplicar o protetor solar na pele para protegê-la?

Assegure-se de estar protegida dos raios do sol em todos os momentos

No Brasil, atualmente, várias cidades do país estão enfrentando altas temperaturas e alta radiação solar e muitas pessoas esquecem de proteger sua pele, parte indispensável para evitar qualquer tipo de doença causada pelos raios ultravioleta.

Mas você sabe quantas horas os protetores solares duram na sua pele? e portanto, a cada quantas horas você deve aplicá-lo no seu corpo.

Usar protetor solar ajuda a se proteger da onda de calor Foto: referencial

Quanto tempo dura o protetor solar na sua pele?

De acordo com médicos dermatologistas, os diferentes protetores solares disponíveis no mercado são itens necessários para prevenir que uma parte dos raios ultravioleta chegue à pele e, assim, prevenir em alto percentual o câncer de pele.

Os dermatologistas enfatizam a importância vital de aplicar protetor solar na pele a cada 2 horas, indicando que quanto menor o FPS e mais tempo passar entre as aplicações, menos raios UVB serão filtrados.

Protetor solar (Cortesía)

Aplicar protetor solar no escritório

Talvez muitos não o utilizam dentro de seus locais de trabalho, possivelmente porque acreditem que estão protegidos, mas isso está incorreto.

Sabe-se que 95% de toda a radiação ultravioleta que atinge nossa pele é considerada "raios UVA" e eles podem atravessar o vidro, como o das nossas salas de escritório, e são igualmente intensos durante todo o ano, enquanto os raios UVB são mais fortes na primavera e no verão, especialmente entre as 10h00 e as 16h00, e por isso devemos usar um protetor solar que cubra a pele.

Aplicação de protetor solar

Para proteger a pele desses dois raios ultravioleta, sempre será importante escolher o FPS, ou fator de proteção solar de "amplo espectro", protegendo-se assim tanto dos raios UVB quanto para bloquear os raios UVA.

Qual é a parte do corpo que você mais deve proteger do sol?

Para os dermatologistas, é recomendável cobrir todo o corpo com protetor solar quando exposto ao sol por longos períodos. No entanto, é enfatizado que o rosto é uma das partes do corpo mais expostas ao sol intenso, portanto, é altamente recomendável aplicar FPS diariamente para protegê-lo e reaplicar a cada duas horas, sempre que possível.

Várias pessoas se protegem do sol na praia de Barceloneta, em 13 de julho de 2022, em Barcelona, Catalunia (Espanha) SOCIEDAD David Zorrakino - Europa Press l Várias pessoas se protegem do sol na praia de Barceloneta, em 13 de julho de 2022, em Barcelona, Catalunia (Espanha) SOCIEDAD David Zorrakino - Europa Press (David Zorrakino - Europa Press/Europa Press)

Outra recomendação dada pelos médicos, especialistas em cuidados com a pele, é que os protetores solares devem ser aplicados 30 minutos antes da exposição ao sol, para que os ingredientes possam ser absorvidos pela pele e a proteção seja de 100%. Lembre-se de nunca deixar passar mais de duas horas.