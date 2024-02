Clara Chía desafiou Carolina Herrera! Ela usou os tênis de ‘futebol’ que serão tendência em 2024

Talvez Carolina Herrera possa ser a inimiga número um dos tênis, mas, sem dúvida, eles continuarão sendo os favoritos dos armários das mulheres por sua conforto e versatilidade na hora de serem usados.

Os especialistas em moda já previram quais serão os tênis que causarão furor este ano, e é que diferentes marcas através dos seus desfiles já nos deixaram ver qual será o rumo que tomará um dos calçados mais populares entre homens e mulheres.

Entre os destaques, há um par que se popularizou por diferentes celebridades, mas quem mais os usou no ano passado foi Clara Chía Martí, que passou por uma temporada de fortes críticas nas redes sociais por ser ‘a outra’ na relação entre Piqué e Shakira, e não só isso, também pelo estilo ‘descuidado’ que mostrou no início de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol.

A jovem apresentava um cabelo um tanto desarrumado, com cachos pouco definidos e roupas que provocaram o público a criticá-la, no entanto, depois de ser apontada várias vezes por essa razão, Martí aos poucos começou a mudar seu estilo com looks muito mais cuidadosos.

Os ténis que Clara Chía usou serão tendência em 2024

Vítima de centenas de comparações com a famosa cantora colombiana, Clara Chía Martí, decidida a acabar com isso, buscou evoluir seu estilo e cuidado com a pele e cabelo, isso foi divulgado graças a diferentes relatórios da mídia que capturaram a espanhola no salão de beleza.

E de repente, seus looks oversized começaram a dar uma reviravolta mostrando looks mais cuidados e um penteado que deixava à vista algumas ondas definidas, mas houve um calçado que se tornou o aliado da namorada de Piqué e que os especialistas em moda comentaram que serão tendência em 2024.

Clara e Gerard juntos e apaixonados pelas ruas de Barcelona depois de almoçarem em um restaurante, depois de terem trabalhado de manhã em Kosmos



19 de maio de 2023

Como usar os Adidas Samba?

Em várias ocasiões, pudemos ver Clara Chía usando os famosos tênis 'Adidas Samba', mostrando algumas opções para combiná-los. A primeira vez foi quando ela foi ao show do Coldplay com Gerard Piqué em 29 de maio de 2023 em Barcelona.

A jovem optou por um look com jeans de corte quadrado estilo oversize, combinando com uma blusa preta justa e uma jaqueta curta da mesma cor. Ela combinou com tênis famosos e completou o seu visual com óculos de sol.

Clara Chia e Gerard Piqué aproveitaram o quarto e último concerto do Coldplay no estádio Olímpico de Barcelona 28 de maio de 2023

Dias depois, a espanhola foi fotografada conversando com seus amigos em uma praça, optando por um look ideal para a primavera, combinando uma camisa oversized e shorts pretos com uma blusa branca de alças e o toque principal, seus Adidas Samba.

Estes tênis se tornaram os favoritos de estrelas como Bella Hadid e Hailey Bieber, que inicialmente foram criados para futebol; no entanto, sua popularidade foi tanta que invadiu os looks do streetstyle, sendo os favoritos da primavera.