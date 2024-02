Cabelos finos? Veja 7 dicas para engrossar os fios

Os desafios enfrentados por aqueles que lidam com cabelos finos ou ralos são numerosos, muitas vezes sem entender as causas subjacentes. Conversamos com a renomada hairstylist Pati Macedo para desvendar esses mistérios capilares. De acordo com ela, a questão vai além dos problemas diários, envolvendo fatores genéticos.

Genética e hábitos prejudiciais: as principais causas

Macedo destaca a diferença crucial entre cabelos finos e ralos, explicando que a finura está relacionada à estrutura da haste capilar, enquanto a rarefação refere-se à quantidade de fios no couro cabeludo, muitas vezes determinada geneticamente. Entre as causas, a hairstylist aponta para fatores externos como procedimentos químicos e fontes de calor, bem como fatores internos como deficiência de vitaminas, estresse e desequilíbrio hormonal.

Shampoos engrossadores: a verdade revelada

A dúvida persistente sobre a eficácia dos shampoos engrossadores é abordada por Macedo, que afirma que eles podem auxiliar, mas não são uma solução milagrosa. Resultados significativos só serão percebidos com um tratamento adequado. A hairstylist aconselha a busca por orientação profissional para escolher os produtos mais adequados.

Dicas da especialista: recupere a espessura dos fios

1 - Mantenha uma Alimentação Saudável

Uma alimentação equilibrada é fundamental para a saúde capilar. Inclua proteínas e gorduras boas em sua dieta para fortalecer os fios.

2 - Escolha os Produtos Certos

Ao escolher shampoo e condicionador, opte por produtos que ofereçam espessamento, geralmente contendo ingredientes naturais.

3 - Evite o excesso de calor

O uso moderado de ferramentas térmicas como chapinha, secador e babyliss é essencial. Altas temperaturas enfraquecem os fios, levando a problemas como pontas duplas e ressecamento.

4 - Pausas na rotina são importantes

Apesar da correria diária, reserve um tempo para relaxar. O bem-estar emocional reflete na saúde capilar.

5 - Delicadeza ao pentear

Pentear com paciência e começar de baixo para cima evita danos ao couro cabeludo e quebra dos fios.

6 - Aplicação correta de shampoo

Evite esfregar os fios com shampoo. Aplique apenas na raiz e massageie suavemente para evitar desgaste das fibras capilares.

7 - Tratamentos especializados

Embora receitas caseiras sejam populares, a orientação de um profissional é essencial. Cuide da saúde capilar com tratamentos personalizados.

Ao compreender as causas dos cabelos finos e ralos, e ao seguir as dicas da hairstylist Pati Macedo, é possível embarcar em uma jornada de recuperação capilar. Adote uma abordagem holística, cuidando da alimentação, escolhendo produtos adequados e buscando tratamentos especializados para garantir fios mais espessos e saudáveis.

Fonte: Toda Teen

