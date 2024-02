Cabelos: balayage aos 50 anos? 3 modelos que farão você parecer mais jovem do que nunca, inspirados nas famosas

Passa o tempo e não desistimos do balayage, a melhor técnica de coloração para parecermos jovens, bonitas e modernas também aos 50 anos

E que o digam as famosas, que se apropriaram dessa tendência desde que se tornou viral e não a abandonaram, porque dão vida, movimento e volume a qualquer cabelo.

Como usar o balayage aos 50 anos para parecer jovem?

Cor de mel

Em um dos recentes posts compartilhados por Thalía, a famosa exibiu um delicado balayage em tom de mel que trouxe reflexos de luz ao seu rosto e disfarçou suas linhas de expressão aos 52 anos.

Com isso, ela também mostrou que fica extraordinária em cabelos cacheados, pois eles ajudam a dar mais movimento e dimensão aos cabelos, e com uma secagem natural, conseguiu um acabamento com muito mais volume. É uma tendência que tem gerado grandes comentários e cada vez mais pessoas estão aderindo.

Loiro

Você também pode experimentar um tom de balayage loiro que, sem dúvida, ajudará a rejuvenescer e a parecer mais estilizada e elegante a partir dos 50 anos. Esse tom fica bom em base escura ou clara e em cortes longos ou curtos, então não hesite em experimentá-lo.

Uma de suas grandes expoentes é Jennifer Lopez, que ao longo do tempo tem variado o efeito que dá aos seus cabelos, mas sem sair do degradê difuso e delicado que os balayages proporcionam ao longo dos fios, enquanto as raízes permanecem escuras.

Balayage caramelo

Outro dos balayage perfeitos aos 50 anos é o de cor caramelo, que fica muito elegante, moderno e que ilumina o rosto de forma sutil, como confirma Sofia Vergara. É um tom que fica maravilhoso em qualquer época do ano, pois é quente e combina com qualquer estilo de cabelo curto, seja bob, long bob, clavicut, mullet, o que você usar, e pode ser usado liso ou com ondas.