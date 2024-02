As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (02).

Sagitário

Áries, Leão e Virgem serão seus melhores companheiros para viver este mês de transformação. “A Estrela” é a sua carta do horóscopo do tarot, que te ilumina com energia para brilhar sem limites. Ouse ser diferente e autêntico, essa é a chave do sucesso. Seus dias mágicos neste mês de fevereiro são 03, 11, 20, 23 e 26. Use azul e branco para atrair prosperidade. Você terá oportunidades para mudanças positivas no trabalho. Invista no seu talento e não tenha medo de se destacar.

Capricórnio

Seus melhores dias para aproveitar energia neste mês de fevereiro são 02, 04, 05, 12, 14, 15 e 21. “O Julgamento” é a sua carta no horóscopo do tarot, ela te incentiva a resolver pendências e iniciar um novo capítulo em sua vida. Um golpe de sorte irá surpreendê-lo com dinheiro extra. Lembre-se do ditado: “Quando comprarem, venderem e quando te oferecerem emprego, aceite”, então aproveite as oportunidades para melhorar sua situação financeira.

Aquário

Fevereiro traz para você oportunidades de trabalho e negócios muito produtivas, aproveite sua intuição para tomar decisões sábias e aumentar sua fortuna. A carta “O Imperador” no horóscopo do tarot coroa você como o líder de seu próprio destino. Este mês é ideal para crescer sem limites na sua vida profissional e se tornar a melhor versão de si mesmo. Seus dias mágicos para aproveitar essa energia durante o mês são 03, 07, 13, 14, 15 e 21. Use amarelo e azul para atrair prosperidade.

Peixes

Pratique exercícios e meditação para controlar o mau humor e eliminar pensamentos negativos. Desfrute da harmonia familiar e prepare-se para uma viagem inesperada. A carta “Sol” do horóscopo do tarot ilumina você com energia renovada para iniciar um novo ciclo de vida. Seus melhores dias para aproveitar esse impulso são 01, 08, 10, 14, 21 e 25. Use branco e vermelho para atrair prosperidade.

Com informações do site Nueva Mujer