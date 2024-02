As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (02).

Leão

Você obteve a carta “Ás de Paus” no horóscopo do tarot, então terá um mês repleto de novos desafios e oportunidades para se valorizar mais em termos de trabalho. Lembre-se que o seu signo domina o desejo de viver bem e gastar dinheiro, mas este mês o ajudará a encontrar o equilíbrio. Seus dias mágicos são 5, 08, 17, 20, 21 e 26 de fevereiro. Suas cores são o amarelo e o laranja. Seus números da sorte são 05 e 09, e seus signos compatíveis são Áries, Sagitário e Aquário.

Virgem

Seus melhores dias deste mês mágico de fevereiro são 9, 11, 20, 21 e 26, que serão de abundância. Suas cores são o verde e o amarelo; seus números da sorte são 04 e 08. Sua compatibilidade é com Áries, Capricórnio e Touro, e sua carta de tarot é “O Louco”, que indica que este mês será de surpresas econômicas e viagens de lazer. Fevereiro será um mês de transformação completa para melhor em sua vida, aproveite a oportunidade.

Libra

A carta “Ás de Ouros” sorri para você, só tome cuidado com pensamentos negativos. Seus dias mágicos para atrair prosperidade neste mês de fevereiro são: 03, 07, 14, 15, 20 e 23. Use vermelho e verde para potencializar a energia. Fevereiro te liberta de cobranças negativas e traz ar fresco para seus relacionamentos, desfrute do amor rodeado de carinho. Você terá um golpe de sorte no campo profissional, portas se abrirão para novas oportunidades e progressos, aproveite sua intuição para tomar as decisões certas.

Escorpião

Estão previstas mudanças de emprego e novos cargos, recomendo manter a discrição para evitar inveja ao seu redor. Muita sorte espera por você no jogo. A carta “Temperança” do horóscopo do tarot orienta você no crescimento e na tomada de decisões para alcançar a felicidade. Seus dias mágicos do mês são 05, 07, 10, 14, 21 e 25, e suas cores da abundância são o amarelo e o verde.

Com informações do site Nueva Mujer