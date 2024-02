As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (02).

Áries

Neste mês de fevereiro, seus dias mágicos serão 03, 04, 06, 20, 21 e 27, durante os quais você poderá realizar as mudanças positivas que deseja para ser melhor. Seus números da sorte são 01 e 25; suas cores da sorte são vermelho e branco. Seus signos compatíveis para o amor são Capricórnio, Virgem ou Sagitário, e sua carta de tarot é “O Mágico” , que pede que você tenha fé e que o que você deseja lhe será dado. Este mês você terá uma oportunidade de crescimento profissional.

Touro

Sua carta no horóscopo do tarot é “O Mundo”, ela indica que fevereiro será um mês cheio de viagens e encontros com pessoas interessantes e apaixonadas. Seus dias mágicos são 5, 10, 12, 20, 24 e 27 de fevereiro. Naqueles dias você terá a sorte de mudanças no trabalho e triunfos em questões jurídicas. Suas cores mágicas são laranja e amarelo; Seus números da sorte são 07 e 12 , e seus signos compatíveis são Aquário, Virgem ou Libra.

Gêmeos

No horóscopo do tarot você obteve a carta “A Torre”, que sem dúvida diz que este mês de fevereiro será de grandes conquistas em questões econômicas e trabalhistas. Não olhe para trás, estes são tempos de crescimento profissional em que você deve focar nos seus objetivos. Seus dias mágicos são 02, 07, 11, 21, 22 e 27. Seus números da sorte são 21 e 29. Suas cores são o azul e o vermelho profundo, e seus signos compatíveis são Libra, Sagitário ou Aquário.

Câncer

Seus melhores dias neste mês de fevereiro são 04, 07, 13, 21 e 27 , o que será mágico para pedir o que deseja. Suas cores são o azul e o amarelo; Seus números mágicos são 16 e 18. Seus signos compatíveis são Áries, Escorpião e Capricórnio, e sua carta de tarot é “O Eremita”, que lhe diz para não insistir em ficar sozinho, que estes são momentos de crescer como casal ou com pessoas que amam você.

Com informações do site Nueva Mujer