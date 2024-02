As previsões do final de semana para os signos Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Sagitário

Invista no seu talento e não tenha medo de se destacar. Este mês você conhecerá a pessoa ideal para um relacionamento apaixonado e honesto, mas lembre-se de ser claro em seus sentimentos e não brincar com as emoções dos outros. Cuide da sua pele e garganta contra infecções. Mantenha uma boa higiene e hábitos saudáveis. Aproveite sua criatividade e talento para design e publicidade. Não deixe que a fofoca apague seu brilho.

Capricórnio

Mudanças estão chegando no seu trabalho, com possíveis demissões por questões orçamentárias, mas mantenha a calma e concentre-se no seu desempenho. Este mês é ideal para fazer um curso de psicologia ou meditação. Se você é solteiro, prepare-se para conhecer novos amores; Touro, Virgem e Sagitário serão seus melhores aliados para viver a paixão e compartilhar o sucesso. Os capricornianos como casal irão gostar de planos de viagem.

Aquário

O amor verdadeiro entra em sua vida, você conhecerá a pessoa ideal para um relacionamento saudável, apaixonado e duradouro, aproveite esse momento mágico e se prepare para viver um amor como se fosse um filme. Áries, Touro e Gêmeos serão seus melhores companheiros para aproveitar este mês de transformação. Visite seu médico para um check-up geral para se manter em ótimas condições.

Peixes

Este mês você se sentirá motivado a crescer profissionalmente e em busca de novas oportunidades de crescimento. Aproveite sua intuição para tomar decisões sábias e melhorar sua situação financeira. Fevereiro convida você a abandonar o ressentimento e a abrir seu coração ao perdão. Este processo permitirá que você cure feridas do passado e atraia relacionamentos mais positivos para sua vida. Câncer, Virgem e Escorpião lhe darão apoio e compreensão durante esta fase de transformação.

