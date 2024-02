As previsões do final de semana para os signos Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Leão

Em fevereiro você terá grandes oportunidades para o seu signo, principalmente em assuntos sentimentais, pois terá a oportunidade de encontrar o amor verdadeiro e formalizar seu relacionamento, mas lembre-se que seu signo é fogo e às vezes confunde amor com sexo. Você terá um golpe de sorte nas questões de jogo e no fechamento de um novo contrato de trabalho.

Virgem

Você já está começando a pensar em comprar um apartamento ou uma casa para morar longe da família. Tente negociar rancores do passado, deixe os egos de lado e controle mais o seu personagem. Você é o melhor do Zodíaco em ser muito prestativo e ajudar os outros, por isso ganha todo o reconhecimento de seus superiores em seu trabalho. Neste mês de fevereiro você receberá um bônus e uma promoção de mudança de emprego.

Libra

Aquário, Áries e Gêmeos serão seus melhores aliados neste mês para encontrar o amor, então feche círculos do passado e adote uma atitude positiva diante da vida. Invista em publicidade ou comunicação, esses setores lhe trarão sucesso financeiro. Tenha cuidado com as fofocas no trabalho e na escola, não compartilhe sua vida privada com ninguém.

Escorpião

Fevereiro convida você a se renovar e a se sentir melhor do que nunca. Depois de superar os obstáculos econômicos, você encontrará energia e clareza para viver o amor a dois. Peixes, Câncer e Leão serão seus melhores aliados para navegar neste mês de transformação. Cuide da saúde dos seus rins bebendo bastante água e praticando exercícios. A ação é a melhor arma contra os problemas. Não se confunda entre amizade e amor, expresse seus sentimentos com clareza.

