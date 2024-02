As previsões do final de semana para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Áries

Este mês você terá uma oportunidade de crescimento profissional. Tente sempre levar um limão verde para cortar o negativo. Tenha cuidado com o seu dinheiro, procure não demonstrá-lo tanto e seja mais discreto. Em termos de saúde, procure relaxar mais e não ter tantas pressões, respire. Você terá dois golpes de sorte este mês: um em matéria de jogos de azar e outro com um novo projeto de trabalho.

Touro

Neste mês de fevereiro você terá uma boa maré financeira, seu signo é dominado pela força interior para alcançar tudo o que tem em mente. Você é muito conquistador, por isso hoje em dia terá a oportunidade de conhecer pessoas muito parecidas com você. Quem já tem companheiro terá a oportunidade de se sentir muito apaixonado e completo em um relacionamento sério. Não empreste mais dinheiro porque eles roubam sua sorte.

Gêmeos

Tente abandonar os vícios e praticar mais esportes, isso o manterá mais saudável. Você está convidado para um casamento, será um mês de muitas festas e de sair muito com os amigos. Tenha cuidado com infecções estomacais. Este mês você terá que jogar muito amor casual e apaixonado. Não se meta em problemas que não são seus, essas energias te afetam, é melhor ficar longe daquilo que você acha que pode te prejudicar.

Câncer

Neste mês de fevereiro você estará de ótimo humor e com toda a boa energia ao seu redor. No amor você ficará um pouco confuso, não saberá com quem ficar: um novo amor ou alguém do passado. Os cancerianos casados terão uma surpresa com a gravidez. No trabalho seus chefes farão diversas reuniões e falarão sobre você para lhe dar uma promoção e mais responsabilidades. O signo de Câncer é o signo da comunicação.

Com informações do site Nueva Mujer