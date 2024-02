6 perfumes exclusivos que cheiram a luxo e são os favoritos das famosas

Wild Bluebell de Jo Malone

Esta fragrância floral, fresca e almíscar, tem notas de saída de campânula refrescadas pelas gotas de orvalho e folhas verdes que lhe conferem um aroma puro, enquanto se intensifica com o cravo. No coração, a doçura do caqui e do pêssego a tornam irresistíveis. Enquanto isso, no fundo aparecem o almíscar e o talco para dar profundidade.

Light Blue de Dolce&Gabanna

Este perfume é uma pura injeção de vitalidade, caracteriza-se pelas suas notas cítricas de limão junto com a maçã verde e os jacintos selvagens. São suavizadas pelo jasmim, o bambu e a rosa branca. E, a madeira de cedro, âmbar e o almíscar tornam-na muito quente e reconfortante.

Magnolia de Estée Lauder

As suas notas de saída de magnólia, lótus de água e mate a tornam luminosa e fresca como o amanhecer, enquanto o coração com gardênia e rosa turca trazem uma elegância e sensualidade únicas. E, o cedro e o sândalo concedem a paixão de um romance ardente.

Bal d’Afrique da Byredo

Os cítricos no início da fragrância, combinados em notas de bergamota, limão, neroli, calêndula e buchu, realçam a luminosidade deixando um rastro radiante de sofisticação. A violeta, o jasmim e o ciclame trazem um toque extra de feminilidade e intensidade. E, o âmbar, o almíscar, o vetiver e o cedro o tornam luxuoso.

Gucci Guilty

Pertencente à família olfativa âmbar floral, possui um aroma romântico que começa com o brilho e picância da pimenta rosa, tangerina e bergamota cítrica. As lilases, violetas e gerânios conferem um aroma floral que realça o espírito da mulher. E, na base, patchouli e âmbar o tornam muito profundo, intenso e sensual.

