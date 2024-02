Os signos que podem ter problemas em fevereiro de 2024

Fevereiro de 2024 entrega energias poderosas, mas que também podem trazer problemas para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são a seguir:

Libra

Momento de ter cuidado para não assumir coisas em excesso e terminar sobrecarregado, principalmente no trabalho. Lembre-se de que o estresse pode trazer problemas no ambiente corporativo, mas também dentro de casa e com pessoas queridas.

Sagitário

Uma decepção com alguém próximo ou a certeza de que algo o feriu de verdade pode acontecer. Da mesma maneira que essa dor o afeta, um aumento de confiança o ajuda a ter coragem para perdoar e seguir em frente saindo da tristeza que o abala.

Aquário

Alguns impulsos e intensidades podem causar problemas financeiros. Por isso, previna-se e tente aproveitar os momentos com soluções mais baratas, ficando em casa e fortalecendo suas conexões verdadeiras.