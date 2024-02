Os signos que podem se afastar em fevereiro de 2024

Fevereiro de 2024 pode abrir portas, mas também tende a colocar alguns signos do zodíaco em uma etapa de afastamento.

Confira quais são:

Câncer

As oportunidades se expandem, mas as responsabilidades também. Isso pode significar menos tempo e afastamento de algumas pessoas. É importante aceitar e ser aberto sem medo, para poder entrar em acordos e não permitir com que conexões fortes fiquem estremecidas.

Libra

Fevereiro de 2024 pode trazer estresses e dificuldades para descansar de verdade. Não subestime isso e comece a desacelerar, pois a comunicação pode se encher de sarcasmo e acabar atrapalhando suas relações em trabalho, amizade e amor, o que terminará em afastamento.

Peixes

É hora de ter cuidado com as pessoas, principalmente as que estão tensas e ansiosas para entrar em conflitos. É melhor dar um tempo ao seu coração, principalmente se ele já está chateado, para recuperar as forças e se desenvolver emocionalmente.