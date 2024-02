Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste primeiro dia do mês.

Leão

Não sinta ressentimento ou ódio por aqueles que o maltrataram quando você mais precisava. Com humildade, ensine-lhes que a generosidade está presente e você verá que a abundância no amor estará sempre em você. Haziel é o anjo da reconciliação, peça a ele para ajudá-lo a curar seu coração.

Virgem

Você se sentiu pressionado, cheio de medo de tomar uma decisão que mudaria o rumo da sua vida. Quando você deu o passo que se sentiu livre e bem-sucedido, aproveite esse momento porque você merece para seguir em frente com prosperidade. O anjo Mebahel estará com você para ajudar a restaurar a ordem em sua vida.

Libra

Acreditar em si mesmo é a chave para alcançar tudo o que você pretende e se você fizer isso com amor e generosidade você já tem o caminho direto para a prosperidade. Invoque o anjo Haniel para encher sua vida de alegria e bondade.

Escorpião

Ninguém disse que a vida é fácil, mas se a sua atitude for positiva e tudo o que você empreende for feito com amor, o caminho do sucesso e da abundância estará sempre à sua frente. Peça ao anjo Caliel para protegê-lo e ajudá-lo a seguir em frente.

Com informações do site Nueva Mujer