O seu gato está feliz? Sinais que mostram o contrário

Geralmente, os gatos se adaptam facilmente às rotinas; no entanto, quando ocorre uma mudança abrupta, eles tendem a rejeitá-la através do seu comportamento. Isso pode desencadear uma série de dificuldades de saúde e comportamento no felino.

Quando isso acontece, seu estado de espírito diminui, apresentando apatia, falta de apetite e desânimo. Como mecanismo de defesa e expressão de sua rejeição ao ocorrido, os gatos tendem a buscar mais espaço de independência, se isolando e mudando suas rotinas diárias.

Em ocasiões, eles param de brincar, não permitem contato físico ou carícias, não usam a caixa de areia, dormem mais do que o normal e até se tornam agressivos com os humanos ou outros animais de estimação. Se o seu gato apresentar algum desses sintomas, é recomendável procurar imediatamente um veterinário para descartar que eles sejam devido a algum problema de saúde.

Ao descartar afecções físicas, sugere-se estabelecer rotinas de companhia e tempo de qualidade com os felinos, brincando com eles e proporcionando um ambiente confortável, tranquilo, estimulante e seguro. Com o tempo, você começará a notar que seu gato levanta novamente a cauda, não curva as costas, come como de costume, brinca, se limpa, ronrona, mia e dorme por períodos de tempo mais regulares.

É importante respeitar os espaços de solidão que o gato procura quando está triste; pois se nos aproximarmos muito dele ou o perseguirmos, ele perceberá como invasão e tenderá a agredir para afastar quem está tentando persegui-lo. Aos poucos, através de vários brinquedos chamativos ou recompensas comestíveis que ele goste, tente mostrar ao seu gato que está do seu lado e não pretende incomodá-lo, assim proporcionará segurança e tranquilidade a ele.

Quando o seu gato se sentir confortável, ele voltará ao seu lado e buscará restabelecer o contato físico e a proximidade. Não hesite em oferecer isso a ele, mantendo as rotinas e as recomendações que o seu veterinário tenha fornecido durante o processo.