Cuidado com seus cabelos: o penteado viral do TikTok pode causar alopecia em mulheres

O ‘clean look’, ou estilo de penteado limpo, emergiu como uma tendência viral no TikTok, destacando-se por sua elegância e simplicidade. Este estilo envolve pentear o cabelo para trás, prendendo-o em um coque, rabo de cavalo ou trança, e dando-lhe um acabamento úmido e brilhante com produtos que podem incluir glitter. Embora seja lisonjeiro e usado por celebridades no tapete vermelho, um excesso desse penteado pode ter consequências para a saúde capilar, especificamente em mulheres.

O penteado do TikTok que pode enfraquecer a estrutura do cabelo

A dermatologista especialista em estética, Dra. Paloma Borregón, alerta em uma nota do jornal ‘ABC’ sobre dois problemas principais associados ao ‘clean look’. Em primeiro lugar, o fato de ser feito com o cabelo molhado ou com produtos como gel, o que pode enfraquecer a estrutura do cabelo.