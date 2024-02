Como saber se um gato está sofrendo de estresse? Dicas para ajudá-lo

Os gatos convivem o dia todo em sua casa, por isso, são mais propensos a receber certos estímulos que podem gerar estresse neles. Mudanças na rotina, novos cheiros, novos membros da família, sons muito altos, tempestades ou reformas são alguns dos fatores que afetam os gatos.

Se conhecermos de perto o comportamento do gato, é mais fácil identificar mudanças nele. Através de comportamentos como não usar ou usar erroneamente a caixa de areia, arranhar, miar mais frequentemente, estar mais alerta ou irritado, é possível identificar com mais facilidade que o gato está desconfortável ou estressado. Em termos de saúde, eles tendem a sofrer problemas gastrointestinais, calvície, problemas de pele, bexiga ou falta de apetite.

Se isso acontecer com o seu gato, é necessário procurar um veterinário para tratar os problemas de saúde, além disso, é recomendado restabelecer rotinas, brinquedos e estímulos que ajudarão a gerar calma; assim como proporcionar espaços ao ar livre onde o gato possa sentir o ar de perto e retomar por alguns instantes seu instinto caçador.

É importante observar detalhadamente quais fatores estão causando estresse no gato para poder reduzi-los ou alterá-los o mais rápido possível; às vezes, com o passar do tempo, eles desenvolvem sensibilidade ou irritação à areia que normalmente usam, perdem o interesse pela comida diária ou até mesmo perdem o interesse pelos brinquedos diários. Ao identificar qualquer uma dessas situações, é recomendável fazer a mudança adequada que permita que ele se reative de forma confortável e tranquila.

Com o objetivo de evitar comportamentos agressivos que afetem as crianças em casa, recomenda-se o uso de essências naturais no ambiente ou medicação, ambas prescritas pelo veterinário, levando em consideração as características do animal e seu estado atual.

Sem dúvida alguma, o carinho e companhia serão de grande apoio para que o gato se sinta tranquilo e diminua seus níveis de estresse.