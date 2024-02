As revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste primeiro dia de fevereiro.

ÁRIES

Você esperava que depois da pandemia houvesse mudanças fundamentais, porque o fim do mundo havia chegado: ruas vazias, sem alma, uma quietude chocante, desamparo. Mas a vida continuou loucamentE. Correr, que é uma forma implacável de ganhar tempo, trará mais danos. Você já está convencido de que viver em um ritmo diferente é um verdadeiro progresso.

TOURO

Ao contrário daqueles que falam fluentemente sobre qualquer assunto, você não consegue. Não é medo de que suas palavras provoquem indignação ou rejeição. Também não é por indiferença, como disse Pluvius Terence Africanus em latim: “Sou humano e nada de humano me é estranho”. É preciso analisar muito bem as situações a que se deve referir, vários consideram sua opinião como um guia.

GÊMEOS

Você resolveu não se preocupar tanto com o que acontece. Estava exausto de viver de choque em choque, aguardando cada minuto do que poderia acontecer, com a alma em suspense, chocado com desastres naturais, violência, atrevimento. Persistirá em seus esforços, mas não é fácil. Teria que ir à clandestinidade para ignorar a realidade.

CÂNCER

Por conta de sua franqueza, elemuitas vezes se vê evitado pelas pessoas e, consequentemente, enfrenta o risco de solidão. O tarot também sugere que, devido à sua neurose, não consegue resistir ao barulho, às conversas sobre um único assunto ou à estupidez. Se considera superior aos outros, que não chegam à sua profundidade. Como seu propósito é ser verdadeiro com o próximo e consigo mesmo, está longe de ser sociável nos termos convencionais.

