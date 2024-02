A verdade por trás da ioga facial: benefícios reais ou moda passageira?

As redes sociais estão inundadas de vídeos e depoimentos exaltando os benefícios da ioga facial, a última moda antienvelhecimento. Com mais de 2 bilhões de visualizações no TikTok, a prática promete desde um brilho rejuvenescido à pele até a prevenção de rugas e a escultura do rosto e pescoço.

Estudo revelador da Universidade Northwestern

Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Northwestern em 2018 buscou desvendar os benefícios reais dessa prática. Vinte e sete participantes, entre 40 e 65 anos, realizaram exercícios faciais diários por 30 minutos ao longo de oito semanas, seguidos por sessões alternadas nas 12 semanas seguintes. Os resultados indicaram uma aparência quase três anos mais jovem ao final das 20 semanas, com melhora na plenitude facial média e inferior, conforme relatado pelos autores.

Limitações do estudo e ceticismo científico

Contudo, a palavra-chave é “parecia”. Os resultados, embora intrigantes, não podem ser generalizados devido à falta de um grupo de controle, ao número limitado de participantes – exclusivamente mulheres de meia-idade – e à desistência de 11 delas antes da conclusão. A ausência de acompanhamento pós-estudo também levanta questionamentos sobre a permanência dos benefícios.

LEIA TAMBÉM: Cuidado com seus cabelos: o penteado viral do TikTok pode causar alopecia em mulheres

Desafios da rotina e opinião dermatológica

A rotina, que exige 30 minutos diários de manipulação facial, revelou-se desafiadora, resultando na desistência de 11 participantes. A dermatologista Shilpi Khetarpal observa que manter esses exercícios por longos períodos e alcançar resultados é difícil, a menos que haja uma motivação significativa.

Apesar das limitações e desafios, a ioga facial não é totalmente inútil. Na verdade, pode ser considerada uma forma moderna de massagem, oferecendo benefícios como a liberação de tensão muscular e o estímulo do fluxo sanguíneo. Esse aspecto pode explicar o “brilho” percebido por alguns praticantes após a ioga facial.

Fonte: O Globo