3 cortes de cabelo com efeito antienvelhecimento que rejuvenescem as mulheres de 40, 50 e 60 anos São estilos práticos e de pouca manutenção (Foto: Pinterest)

Aquele momento em que as mulheres ficavam em casa a partir dos 50 anos já faz muito tempo que acabou. A mulher de 40, 50 e 60 anos leva uma vida muito ativa, são executivas, empresárias e seguem seu ritmo acelerado, por isso precisam de praticidade em suas vidas.

Isso inclui o cabelo e a partir dos 40, as mulheres buscam cortes de cabelo confortáveis, de baixa manutenção e que tenham um efeito de boa aparência imediata.

Se além disso, nos dão um aspecto fresco, jovem e nos ajudam a combater o envelhecimento capilar, abracemos esse novo estilo.

Estes 3 estilos são ideais para mulheres que já passaram dos 40 anos e desejam o efeito antienvelhecimento e o conforto de um bom corte.

Wavy bob

As melenas curtas mais versáteis são usadas na cabeça graças à sua incrível comodidade e o corte bob continua sendo a estrela das tendências de cabelo em 2024.

Em concreto, o 'wavy bob' é um corte na altura da mandíbula ou alguns dedos abaixo, que se caracteriza pelo seu acabamento com ondas. É um estilo muito fresco e que suaviza as feições.

Este corte pode ser adaptado a todos os tipos de rostos graças à sua versatilidade. Para mantê-lo, o ideal é ir ao salão a cada 2 ou 3 meses para retocar o corte.

Kitty cut

Este corte de cabelo de comprimento médio realça o rosto como nenhum outro. Apresenta camadas suaves e desordenadas, inspiradas na estética felina. As pontas são texturizadas para dar um aspecto mais descontraído e leve, enquanto as camadas mais curtas na parte superior criam um volume sutil.

O "corte kitty" é recomendado para cabelos finos ou lisos, e para estilizar rostos redondos ou de queixo estreito. O ideal é retocar o corte a cada 2 meses para manter seu efeito e evitar que fique muito pesado.

‘Butterfly cut’

O ‘corte borboleta’ ou ' butterfly cut’ continua sendo o favorito entre os cabelos longos. Este estilo cria uma aparência de cabelo em 2 níveis, mais curto na frente e mais longo atrás. É uma boa opção para aqueles que querem ter um cabelo longo, pois dá volume ao cabelo e enquadra bem o rosto.

O ‘corte borboleta’ é ideal para rostos ovais, alongados ou para suavizar os traços em rostos muito angulosos. A chave do look é trabalhar bem as duas seções (curta e longa) para que o efeito seja apreciado, tanto na hora de pentear como na hora de retocar o corte no salão.