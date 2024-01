Você tem uma? Moeda de 25 centavos pode valer R$ 3 mil! Veja detalhes

Se você costuma andar com algumas moedas nos bolsos ou bolsa, você pode estar carregando um pequeno tesouro e nem sabe.

Vídeos no TikTok trazem diversas moedas raras e valiosas, que explicam como este item pode valer muito mais do que você imagina, caso apresente algum detalhe específico.

Uma destas moedas valiosas é o 25 centavos que você confere com mais detalhes a seguir. De acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’ esta moeda pertence à primeira família do Real e pode valer R$ 3 mil, caso apresente um pequeno detalhe.

Conhecida como ‘mula’ ou ‘híbrida’, o item possui o erro de cunho trocado, com o anverso sem data. Ou seja, o desenho foi trocado pelo da moeda de 50 centavos na hora da fabricação.

Veja mais detalhes sobre o item a seguir:

Será que você tem essa moeda comemorativa do Banco Central que pode valer mais de R$ 10 mil?

O que você faria se soubesse que uma das moedas que você tem neste momento pode valer muito mais do que você imagina? Mas na verdade, quem garante que ela realmente não vale?

Nos últimos meses, diversos vídeos no TikTok, que você também pode conferir aqui no Metro, trazem explicações sobre moedas raras e se elas podem, ou não, valer algum dinheiro.

A moeda, que você confere mais detalhes a seguir, é justamente um destes itens. Segundo o TikTok ‘numismaticacultural’, essa moeda comemorativa de 1 real pode valer entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, caso apresente um detalhe em específico.

O item em questão foi cunhado em 2005 e comemora os 40 anos do Banco Central do Brasil. Para chegar neste valor o item precisa apresentar um ótimo estado de conservação. Além disso ela precisa ser uma bifacial, ou seja, conter os dois lados com o mesmo desenho.

