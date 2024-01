Você tem essa moeda de 1 real que pode valer mais de R$ 30 mil?

Na arte de colecionar coisas vale de tudo. E se você é um colecionador apegado aos seus itens, provavelmente entende que eles possuem um valor muito maior do que o verdadeiro, principalmente no quesito sentimental, correto?

Contudo, quem coleciona moedas, tem um motivo a mais para achar que estes itens realmente valem mais do que aparentam, pois alguns deles são raros e valiosos, mesmo que muita gente não tenha conhecimento.

Entre as diversas moedas raras e valiosas, uma delas é a de 1 Real de 1998. Caso o item apresente um detalhe minucioso seu valor pode subir para mais de R$ 30 mil, de acordo com o vídeo que você confere a seguir.

Segundo o TikTok ‘Salsa Moedas’, a raridade está no fato do item apresentar uma letra P abaixo do ano de cunhagem. A letra significa que a moeda é um item de ‘prova’, ou seja, usado para um ensaio monetário e teste de prova de cunho.

Veja detalhes sobre o item:

Você tem uma? Moeda de 25 centavos pode valer R$ 3 mil! Veja detalhes

Se você costuma andar com algumas moedas nos bolsos ou bolsa, você pode estar carregando um pequeno tesouro e nem sabe.

Vídeos no TikTok trazem diversas moedas raras e valiosas, que explicam como este item pode valer muito mais do que você imagina, caso apresente algum detalhe específico.

Uma destas moedas valiosas é o 25 centavos que você confere com mais detalhes a seguir. De acordo com o TikTok ‘RNF Coleções’ esta moeda pertence à primeira família do Real e pode valer R$ 3 mil, caso apresente um pequeno detalhe.

Conhecida como ‘mula’ ou ‘híbrida’, o item possui o erro de cunho trocado, com o anverso sem data. Ou seja, o desenho foi trocado pelo da moeda de 50 centavos na hora da fabricação.

