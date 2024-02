Você sabe o que é o ‘zombieing’? Acontece depois do ‘ghosting’ e pode causar confusão e raiva

O 'zombieing' é um fenômeno que pode se dar depois do 'ghosting' | (Unsplash)

O mundo dos relacionamentos está se tornando cada vez mais complexo. E é que, quando pensamos que já sabemos tudo sobre ‘gaslighting’, ‘love bombing’ e ‘spider webbing’, surge um novo termo para conhecer.

O último a surgir para descrever um comportamento ao qual devemos estar atentos e que tem dominado as conversas nas redes sociais é aquele que vai de mãos dadas com o ‘ghosting’: o ‘zombieing’.

Quer saber se isso aconteceu com você e o que deve fazer nesta situação? Continue a ler para descobrir tudo o que precisas sobre esta nova tendência descoberta no campo do amor.

O que é "zombieing" e como se apresenta?

De acordo com a Cosmopolitan, o ‘zombieing’ é quando uma pessoa que desapareceu da sua vida ou parou de falar com você sem motivo entra em contato novamente sem dar explicações ou desculpas.

Geralmente, acontece através de uma mensagem que você recebe do nada depois de dias, semanas, meses ou até mesmo anos sem saber nada deles. No entanto, também pode acontecer de outras formas.

Assim como enviar um presente sem motivo de repente ou ligar sem avisar após um período sem contato. Os motivos por trás desse comportamento estranho variam.

Acredita-se que o tédio, a curiosidade ou a solidão podem motivar alguém a fazer ‘zombieing’ em outra pessoa que foi parte de sua vida até que ela sofra ‘ghosting’ sem dar razões ou dizer adeus.

"O fenômeno do zombieing geralmente surge de uma combinação de fatores, como solidão, curiosidade em pensar que a grama é mais verde ou uma mudança de opinião genuína", explicou Nia Williams à revista citada.

"Algumas pessoas podem não compreender completamente o impacto emocional de suas ações, e reconectar-se oferece a oportunidade de consertar as coisas", afirmou a fundadora do serviço de aconselhamento sobre encontros Miss Date Doctor.

O ‘zombieing’ tem um grande impacto emocional na vítima, que pode sentir muitas emoções diante da reaparição desse ser, como “confusão, raiva e vulnerabilidade”, disse Williams.

“Desafia a sensação de segurança e pode gerar dúvidas sobre a autoestima. Lidar com esses sentimentos através da comunicação, cuidado pessoal e busca de apoio de amigos ou profissionais pode ajudar na cura emocional”, recomendou.

"Explorar o zombieing lança luz sobre as complexidades das emoções e dos relacionamentos humanos, enfatizando a importância da comunicação aberta, do autocuidado e do respeito aos próprios limites emocionais", acrescentou.

O que fazer se alguém te faz ‘zombieing’?

Se alguém faz ‘zombieing’ com você, a especialista aconselha que o primeiro passo para lidar com isso deve ser pensar muito bem no que se quer antes de reagir a essa tentativa de ‘ressuscitar’.

“Se você está aberto a reconectar, comunique-se claramente sobre o ‘ghosting’ passado e qualquer preocupação. Mas a verdade é que isso demonstra falta de respeito e é pouco provável que mude. Se você não estiver interessado, é crucial estabelecer limites claros”, sentenciou Williams.

No entanto, o mais importante é confiar nos seus instintos. “Priorize o seu bem-estar emocional e escolha o caminho que esteja alinhado com o seu conforto. É imperativo que cuide de si mesmo e do seu bem-estar”, acrescentou.