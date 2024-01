“Supere isso”: Madonna traumatiza machistas ao mostrar suas rugas aos 65

Madonna tem 65 anos e Mick Jagger já passou por isso há muito tempo, mas ninguém está incomodado com as rugas do vocalista dos Rolling Stones. Pelo contrário, celebram que ele dance e tenha a mesma energia de sempre. No caso de Madonna, uma foto dela está se tornando viral e muitos se perguntam “o que aconteceu com ela?”.

Nela se vê a diva com um penteado à la Marilyn Monroe e um dos seus corsets de lingerie, que ela sempre usou. Ela está em todo esplendor da sua idade. Mas a pergunta desencadeou, mais uma vez, críticas sobre a sua aparência.

Mas do que isso, muitos defendem o processo da cantora, que continua fazendo cirurgias. Isso, sem se importar se incomoda a quem quer que seja.

No final das contas, o corpo é seu. E apesar de muitos clamarem para que ele vá embora e "envelheça com dignidade", é mais provável que a mudança climática deixe de existir.

“Chama envelhecer e acontece a todos, supere isso”

A cantora, no entanto, apesar de sua extensa base de fãs, também conta com o apoio de pessoas com bom senso que veem nela um processo natural. Porque para todos é diferente.

"O que está acontecendo com Madonna? Aos 65 anos, ela continua fazendo o que bem entende. Rainha!", "As críticas cíclicas contra Madonna por envelhecer me deixam irritado. Porque não vejo a mesma crítica a Mick Jagger, por exemplo. Ele é celebrado por continuar no palco. Madonna é questionada a cada passo, e só vejo tentativas de ridicularizá-la", expressam alguns usuários.

No hay mejor ejemplo de misoginia que las reacciones a Madonna. A Mick Jagger y Paul McCartney con 80 años lo llaman capos por seguir actuando. De Madonna se burlan y piden que se jubile a los 65 años.Por que? Porque ya no provoca cogersela y por lo tanto verla bailar les da asco https://t.co/b1p6r0Nqpx — Mbae sentido oreko la vida (@cheKueraiterei) January 29, 2024

E como essas críticas não param, Madonna mesma se pronunciou no ano passado em seu Instagram, de forma irônica. Isso, depois do Grammy.

“Estou, mais uma vez, presa no olhar hostil do ageísmo e da misoginia do mundo em que vivemos. Um mundo que se recusa a exaltar as mulheres com mais de 45 anos e sente a necessidade de puni-las se forem determinadas, trabalhadoras e aventureiras”, expressou.