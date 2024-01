Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes neste último dia do mês

Sagitário

Não permita que alguém destrua a paz e a harmonia da sua vida por meio de abusos e maus-tratos. Você é um ser de luz, cheio de prosperidade e com muito amor para dar. Invoque o anjo Requiel para lhe dar a força extra necessária para seguir em frente.

Capricórnio

As mudanças são necessárias para aprender e entender que é preciso se renovar como ser humano e que é possível encontrar o caminho do sucesso com atitude positiva e muita firmeza. O anjo Ofaniel está aí para te ajudar em todos os momentos.

Aquário

Você quer alcançar o sucesso, mas se sente desorientado. A reflexão leva você a buscar em seu coração o amor que o ajudará no caminho a seguir. Jariel é o anjo da sabedoria, peça a ele com muita fé para te ajudar.

Peixes

O medo paralisa você porque você não sabe como resolver ou agir em circunstâncias difíceis. Pare por um momento para refletir e seguir em frente. O anjo Yejoel te ilumina e protege para que você siga o caminho certo.

Com informações do site Nueva Mujer