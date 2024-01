Os anjos revelam para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião neste último dia do mês

Leão

A cura chega até você depois de passar por momentos difíceis. Deixe o passado de lado e preencha-se com uma atitude positiva para um futuro de sucesso e abundância. Rafael é o anjo que estará lá para protegê-lo e dar generosidade e bondade ao seu coração.

Virgem

Não tenha medo do arrependimento, se você cometeu um erro poderá corrigi-lo e seguir o caminho que o levará à paz de espírito, à harmonia e ao sucesso. O anjo Fanuel não te abandona, peça-lhe que o ajude a superar todos os obstáculos que surgirem no seu caminho.

Libra

A grandeza do coração é medida pelo amor, humildade e compaixão. Não permita que nada acabe com essas três premissas em sua vida, pois são elas que o levam à prosperidade e à harmonia. O anjo Caphael te ilumina para que você siga em frente e peça a ele com muita fé.

Escorpião

Você tem que suavizar seu caráter e aceitar que há mudanças que lhe proporcionam aprendizado. Não permita que o ódio e o ressentimento preencham seu coração, porque mudanças positivas e sucessos ocorrerão se você se dedicar a isso. O anjo Amiel está aí para lhe dar o dom da sabedoria e da generosidade.

Com informações do site Nueva Mujer