Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer neste último dia do mês

Áries

Seu coração deve ser alimentado com amor, humildade e generosidade. Não permita que o medo o paralise, porque isso não lhe permite avançar para atingir seus objetivos com firmeza. Deixe o anjo Samahel estar ao seu lado para guiá-lo com sua luz divina.

Touro

Você deve ser mais compassivo e compreensivo com aqueles que estão ao seu lado porque eles são os seres que te amam e estarão sempre com você. Seus sucessos e fracassos estão com eles. O anjo Orion estará lá para protegê-lo e ajudá-lo quando você mais precisar.

Gêmeos

As portas da prosperidade e do sucesso se abrem para você, caminhe em direção a elas com humildade e receberá bênçãos de amor em sua vida. O anjo Natanael estará ao seu lado no caminho que você deve percorrer e o iluminará com sua luz dourada de amor.

Câncer

Você se sente emocionalmente forte e isso faz com que você tenha uma atitude positiva diante das adversidades. Não deixe que nada o impeça de buscar prosperidade e amor. O anjo Miguel estará ao seu lado em todos os momentos para lhe dar forças e conceder-lhe o dom da sabedoria.

Com informações do site Nueva Mujer