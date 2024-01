O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta 4 de copas

Cuidado com as intrigas que podem acontecer por conta da falta de clareza do que deseja, principalmente no amor. Não se deixe enganar ou trair, abra os olhos.

Capricórnio – Carta 10 de ouros

Cuidado com alguma mulher que pode tentar prejudicar sua vida e meter você em controvérsias. É melhor não gritar a felicidade, pois a inveja irá ouvir.

Aquário – Carta 9 de ouros

Cuidado com se manter isolado das pessoas. É importante manter sua vida em conforto, mas também buscar conexões compatíveis.

Peixes – Carta 5 de ouros

A inteligência estará ao seu lado para levar projetos importantes e gerar lucros muito beneficiosos. Problemas afetivos e sentimentais chegam ao fim.