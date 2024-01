Filmes da Netflix que você deve assistir se deseja que seu parceiro mude e pare de te magoar

Quando nosso parceiro nos machuca com suas atitudes, queremos que ele mude, no entanto, esses filmes da Netflix te darão outras perspectivas a respeito.

Sim, muitas vezes, na verdade, somos nós que precisamos mudar como parceiras sentimentais. Um verdadeiro sinal de alerta é quando alguém que diz "te amar" sabe que está te machucando e não faz nada a respeito.

Além disso, eles abordam temas relacionados ao amor próprio, buscar ajuda, estabelecer limites e até perdoar para dar segundas (e melhores) oportunidades, que farão você refletir sobre o que está vivendo.

Filmes da Netflix que você deve assistir se quer que seu parceiro mude

História de um casamento

História de um casamento Fará você refletir sobre se é a hora de por fim a essa relação (Netflix)

Esta história de Scarlett Johansson vai te fazer descobrir quando é suficiente e quando você deu demais de si mesmo. É sobre um diretor de teatro e sua esposa atriz que tentam superar um divórcio que os leva ao extremo, tanto pessoalmente quanto criativamente. Como eles chegaram a esse ponto?

Comer, rezar e amar

Mas a transformação pode vir de nós mesmas, se nos sentimos infelizes, insatisfeitas e mudamos, por isso temos diferentes visões ou objetivos. Nesta história, Liz Gilbert pensou que tinha tudo o que ela queria na vida: uma casa, um marido e uma carreira de sucesso. Mas um dia descobre que não quer mais essa vida, então decide terminar seu casamento e embarcar em uma viagem para a Itália, Índia e Indonésia.

Malcom & Marie

Malcom & Marie Suministrada

Entre os filmes da Netflix que você não pode perder se quiser que seu parceiro mude, está essa alternativa com Zendaya. Um cineasta volta para casa com sua namorada depois de comemorar a estreia de um filme que espera que seja um sucesso. Mas a noite dá uma reviravolta quando revelações sobre seus relacionamentos começam a surgir e testam a força do amor.

A primeira vez que nos vimos

Depois de passar uma noite com a garota dos seus sonhos, um homem tem a oportunidade de viajar no tempo e alterar essa noite repetidamente até que tudo seja perfeito. No entanto, ele aprenderá muitas lições sobre si mesmo e sobre os outros no processo.

Talvez para sempre

Talvez para sempre Netflix

Depois de mais de quinze anos sem se verem, Sasha e Marcus ainda sentem borboletas no estômago ao se reencontrarem. O problema é que seus universos são muito diferentes e estabelecer um relacionamento será um verdadeiro desafio.