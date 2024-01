Feng Shui: a cor da bolsa que nenhuma mulher deve ter, senão atrairá a pobreza

O Feng Shui continua ganhando espaço em cada detalhe das vidas das pessoas e, se antes era associado apenas à decoração da casa, como o local ideal para colocar um espelho, aos poucos chegou à beleza e à moda com truques simples que são muito especiais para se nutrir com a melhor sorte e energia. Assim como o Feng Shui é importante para lembrar alguns dos aspectos mais importantes da vida para atrair tudo o que é positivo, não devemos esquecer desses detalhes negativos que podem até mesmo fazer com que a pobreza seja constante.

Feng Shui: a cor da bolsa que não deve ser usada porque bloqueia a abundância econômica

De acordo com o Feng Shui, existem alguns erros que são cometidos todos os dias em casa, como cortar o cabelo, se maquiar e se vestir, que contribuem para atrair a pobreza, algo que a maioria das pessoas busca evitar a todo custo.

A razão para isso é a energia que irradia e pode ser tão negativa a ponto de impedir a passagem da abundância e da prosperidade econômica; um dos melhores exemplos é a cor da carteira, pois é uma má escolha que pode trazer consequências.

Feng Shui: a cor salmão está altamente relacionada com a pobreza

De acordo com o Feng Shui, uma das melhores maneiras de afastar a pobreza é usar as cores ideais para que a abundância possa fluir. No entanto, existe uma tonalidade em particular que pode jogar contra e é por isso que nunca se deve usar nesse acessório tão importante que guarda o dinheiro.

Trata-se do tom salmão que, embora seja uma cor elegante e juvenil, pode estar freando o crescimento econômico. Para os especialistas nessa prática milenar chinesa, o salmão é sinônimo de negatividade e, com isso, podemos entender por que é necessário evitá-lo na carteira.