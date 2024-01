Cabelos novos para o Carnaval: saiba como mudar o visual sem danificar os fios

Com a chegada do Carnaval, a busca por maneiras criativas de se destacar nos blocos está a todo vapor. Uma opção popular é a pintura dos cabelos, mas é essencial adotar cuidados para garantir que essa mudança não prejudique a saúde capilar. O dermatologista e presidente do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar, Dr. Gustavo Martins, compartilhou valiosas dicas para colorir os cabelos no Carnaval sem comprometer a vitalidade dos fios.

Escolha com cuidado: produtos de qualidade são cruciais

Optar por tinturas capilares de marcas reconhecidas pela qualidade no mercado é o primeiro passo. Priorize aquelas que contenham ingredientes que tratam os fios, conforme destaca o dermatologista. Produtos de qualidade minimizam danos e asseguram resultados mais duradouros. Gustavo ressalta que o custo-benefício será maior, evitando gastos extras com retoques frequentes e reparos para cabelos danificados por produtos de má qualidade.

LEIA TAMBÉM: Como usar o gelo no rosto para eliminar as rugas? É o tratamento antienvelhecimento mais econômico

Teste de sensibilidade: evite reações alérgicas

Reprodução

Antes de aplicar a tintura, realize um teste de sensibilidade. Aplicar uma pequena quantidade do produto em uma área discreta e aguardar algumas horas é essencial. Caso não haja irritação, a coloração pode ser utilizada com mais segurança, aconselha o profissional.

Mantenha os cabelos saudáveis e hidratados

Cabelos saudáveis absorvem a tintura de maneira mais uniforme. Portanto, uma semana antes de pintar os cabelos, invista em tratamentos hidratantes para preparar os fios. Isso não apenas minimiza danos, mas também mantém o brilho, proporcionando um resultado mais deslumbrante.

Previna possíveis irritações protegendo o couro cabeludo

Antes de começar a pintura, aplique uma fina camada de vaselina ou creme no couro cabeludo. Essa medida evita que a tintura atinja a pele, prevenindo possíveis irritações. Um cuidado simples, mas eficaz, para garantir um processo de coloração mais confortável.

Siga as instruções: garanta resultados satisfatórios

Cada tintura possui suas próprias especificações quanto ao tempo de aplicação e modo de uso. Siga rigorosamente as instruções do fabricante para obter resultados mais satisfatórios e evitar danos aos fios. Respeitar as etapas é crucial para um visual vibrante e saudável.

Aguarde antes de lavar para maior durabilidade da cor

Após a aplicação da tintura, aguarde pelo menos 48 horas antes de lavar os cabelos. Conforme orienta o dermatologista, esse intervalo permite que a cor se fixe melhor, proporcionando maior durabilidade. Evitar o excesso de lavagens nos dias seguintes também preserva a integridade dos fios recém-coloridos.

Preserve a coloração com produtos específicos

Opte por shampoos e condicionadores desenvolvidos para cabelos coloridos. Esses produtos não apenas ajudam a manter a intensidade da cor, mas também fornecem uma hidratação extra, fundamental para cabelos que passaram pelo processo de coloração. Uma escolha que contribui para a longevidade e vitalidade do novo visual.

Com essas dicas do renomado dermatologista Gustavo Martins, pintar os cabelos para o Carnaval se torna uma experiência mais segura e saudável. Ao seguir esses passos, você estará preparado(a) para desfilar nos blocos com confiança, exibindo um visual vibrante e cheio de personalidade. Curta o Carnaval com estilo e cuidado com a saúde capilar!

Fonte: Alto Astral

LEIA TAMBÉM: 3 reflexos caramelo que estarão na moda primavera-verão: iluminam e deixam seu cabelo elegante