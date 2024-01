Alertas silenciosos: como identificar sinais de isolamento e declínio cognitivo em idosos

Cada vez mais, percebo relatos de famílias que, inadvertidamente, ignoram os alertas indicativos de isolamento, depressão e declínio cognitivo em seus idosos. Muitas vezes, não se trata de negligência, mas sim de falta de entendimento e até mesmo uma postura de negação. É crucial reconhecer esses sinais para proporcionar o suporte necessário a quem amamos.

Sinais de alerta: indicativos na casa e no comportamento

Ao adentrar o ambiente familiar, pilhas de louça e roupas sujas podem ser sinais claros de que a pessoa idosa necessita de ajuda. Itens fora do prazo de validade e pequenos descuidos, como amassados no carro, podem passar despercebidos, mas são indicativos importantes. Muitos idosos tentam mascarar esses sinais, buscando preservar sua independência, mas ajustes simples podem fazer toda a diferença, como ter auxílio em tarefas diárias por algumas horas.

Persistência do isolamento pós-pandemia: um desafio contínuo

Idoso lendo jornal: falta de interesse em socializar é sinal de alerta — Foto: Pixabay

Mesmo com o término da pandemia, a sensação de distanciamento em idosos persiste. A gerontologista Lakelyn Eichenberger destaca que embora a casa seja um refúgio seguro, a falta de laços e conexões pode persistir. A atenção aos sinais comportamentais é crucial, sendo a empatia e objetividade as melhores aliadas para abordar a situação delicada.

LEIA TAMBÉM: Escrever à mão: estimulando o cérebro e potencializando a aprendizagem

Cinco sinais cruciais a observar

1 - Falta de Comunicação: Se o idoso demonstra perda de interesse em socializar, seja presencialmente ou online, é um alerta. Repetição frequente, dificuldade em encontrar palavras adequadas ou esquecimento durante a fala são indicativos adicionais.



2 - Mudanças de Humor: Alterações notáveis no comportamento, como confusão mental persistente ou tristeza, merecem atenção. Mensagens fora do padrão habitual podem ser pistas cruciais.



3 - Alterações na Aparência: Observar se as roupas estão sujas, os cabelos sebosos e se houve ganho ou perda de peso é fundamental. Sinais de contusões e quedas também são indicativos importantes.



4 - Dificuldade de Concentração: Agitação excessiva, falta de atenção durante conversas e problemas auditivos são aspectos a considerar. Se o idoso pede repetições frequentes, pode indicar dificuldades cognitivas.



5 - Perda de Memória: A dificuldade em lembrar nomes de familiares e eventos importantes são sinais claros de declínio cognitivo. Observar esses lapsos é crucial para uma intervenção adequada.



Ao abordar esses sinais com sensibilidade e proatividade, podemos proporcionar um ambiente mais saudável e apoiar nossos idosos da melhor maneira possível. A empatia e o entendimento são as chaves para lidar com essa fase delicada da vida.

Fonte: G1

LEIA TAMBÉM: Os segredos de Amy Hardison aos 64 anos: uma jornada de longevidade e bem-estar