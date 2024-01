A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta do Juízo final

Hora de começar a valorizar as pessoas confiáveis e que querem você bem de verdade. Não perda mais tempo com relações só por aparências.

Capricórnio – Carta da Lua

Seja realista para realizar seus projetos e não cair mais em ilusões que só o deixam para baixo. Você é suficiente quando sabe compreender a verdade, o presente e a realidade.

Aquário – Carta do Louco

Será que vale a pena se envolver em algo superficial e entregar seu coração para uma ilusão? Cuidado ao jogar e brincar com sentimentos.

Peixes – Carta da Roda da Fortuna

Quem muito estagna pode perder o ritmo e ter a vida decidida pelos outros. Tome atitudes para resolver seus problemas internos e externos e assim poderá seguir em frente.

