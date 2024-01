A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries – Carta do Papa

Abra a mente e tenha paciência para tomar boas decisões. É importante agora gestar os projetos e saber quem é aliado e quem não é.

Touro – Carta da Estrela

Momento de muita atração por alguém. Se tiver um relacionamento, é importante ter cuidado para não cair em tentações e saber tomar boas atitudes.

Gêmeos – Carta do Mago

Momento de tomar as rédeas da sua vida e saber que pensará e atrairá isso para a realidade; não fique mais na escuridão e busque o que é bom e duradouro.

Câncer – Carta da Morte

Cuidado redobrado para não se colocar em riscos ou em lugares que podem ter algum tipo de acidente. Atenção ao dirigir.